Берлин, 8 октября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Информация о том, что у федерального канцлера Германии Олафа Шольца существует «мирный план» по Украине не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

РИА Новости Канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Ничего подобного нет», — сказал собеседник, напомнив, что накануне СМИ публиковали информацию о том, что якобы у Шольца есть «мирный план» план по Украине.

В правительстве ФРГ уточнили, что в данном случае речь шла о «Минске-3», тема которого закрыта, заключил источник.

26 сентября посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия не получала от Германии никаких конкретных предложений по мирному урегулированию на Украине, несмотря на разговоры Шольца о каком-то «мирном плане». Посол также подчеркнул, что Германия сейчас прочно занимает позицию одной из конфликтующих сторон, поддерживая Киев.

Как передавало ИА Регнум, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине, на которую не пригласили Россию.

Итоговый документ призывает к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности. При этом в коммюнике не вошёл пункт о выводе российских войск, на котором ранее настаивал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Представители 15 стран, участвовавшие в работе конференции, подписать итоговый документ отказались. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, результативность «мирного саммита» стремится к нулю.

Ранее Шольц заявил, что Россия должна присутствовать на новом саммите по Украине. При этом он уточнил, что Германия будет продолжать поддержку Украины, и отметил, что конфликт должен завершиться переговорами, но соглашение не должно стать капитуляцией киевского режима.