Москва, 8 октября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки нанесли удары по контейнеровозу с боеприпасами для ВСУ, а также складу и цеху по производству беспилотников, сообщила 8 октября пресс-служба Министерства обороны.

Ксения Михайлова/РИА Новости

Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах, сказано в сообщении.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены: контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах», — отметила пресс-служба.

Также 8 октября ведомство сообщило об освобождении населённых пунктов Золотая Нива и Зоряное Первое в ДНР. Кроме того, в минувшие сутки был нанесён групповой удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ, проинформировало Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября ведомство сообщало, что расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил снаряды, которые были доставлены морем из Европы в порт Южный в Одесской области для украинской армии. Удар был нанесён по месту разгрузки судна-контейнеровоза. Произошла детонация боеприпасов.