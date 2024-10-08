Москва, 8 октября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил (ВС) России 7 октября нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 8 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вчера Вооружёнными силами Российской Федерации нанесен групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Кроме того, за минувшие сутки российские военные нанесли удары по контейнеровозу с боеприпасами для ВСУ, а также складу и цеху по производству беспилотников. Также Минобороны сообщило об освобождении населённых пунктов Золотая Нива и Зоряное Первое в Донецкой Народной Республике.

Ранее российские десантники уничтожили из ПТРК «Корнет» наблюдательный пункт противника на правом берегу Днепра. Разведывательные подразделения десантников, действовавшие на херсонском направлении, обнаружили наблюдательный пункт ВСУ в районе Антоновского моста. Уничтожить пункт противника поручили мобильной группе Новороссийского соединения.