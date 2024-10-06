Украина, 6 октября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил снаряды, которые были доставлены морем из Европы в порт Южный в Одесской области для украинской армии, сообщили 6 октября в Министерстве обороны РФ.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

«Ракетным ударом ОТРК «Искандер-М» в порту Южный Одесской области уничтожено судно-контейнеровоз с боеприпасами», - сообщили в ведомстве.

Ракетный удар был нанесён по месту разгрузки. Произошла мощная детонация боеприпасов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3921129" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уничтожение морского транспорта ВСУ с боеприпасами

Как сообщало ИА Регнум, за минувшие сутки российские военные нанесли удары по базе горючего в районе Одессы, уничтожив склады. Также поражение нанесено инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области и пунктам управления дронами.

Кроме того, бойцы группировки российских войск «Запад» уничтожили пять полевых складов боеприпасов украинской армии в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности этой группировки составили 400 бойцов, общие потери украинской армии за сутки — 1620 военных.