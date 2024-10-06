«Искандер-М» уничтожил пришедшие из ЕС снаряды ВСУ в порту под Одессой
Украина, 6 октября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил снаряды, которые были доставлены морем из Европы в порт Южный в Одесской области для украинской армии, сообщили 6 октября в Министерстве обороны РФ.
«Ракетным ударом ОТРК «Искандер-М» в порту Южный Одесской области уничтожено судно-контейнеровоз с боеприпасами», - сообщили в ведомстве.
Ракетный удар был нанесён по месту разгрузки. Произошла мощная детонация боеприпасов.
Как сообщало ИА Регнум, за минувшие сутки российские военные нанесли удары по базе горючего в районе Одессы, уничтожив склады. Также поражение нанесено инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области и пунктам управления дронами.
Кроме того, бойцы группировки российских войск «Запад» уничтожили пять полевых складов боеприпасов украинской армии в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности этой группировки составили 400 бойцов, общие потери украинской армии за сутки — 1620 военных.