Москва, 8 октября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Российские войска подразделения группировки войск «Юг» освободили Зоряное Первое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 октября в ходе брифинга проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Зоряное Первое Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям 22-й, 24-й, 30-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка, Часов Яр, Константиновка, Никаноровка, Краматорск, Северск, Ступочки, Предтечино, Белая Гора и Максимильяновка Донецкой Народной Республики.

Вместе с этим ВС РФ удалось отразить четыре контратаки штурмовых групп 28-й механизированной, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября Минобороны доложило об освобождении посёлка городского типа Гродовка в ДНР.

Ранее украинские бойцы заявили о крайне тяжёлом положении для ВСУ в Красноармейске и признали фактическую потерю этого логистического узла для киевского режима из-за разрушения критической инфраструктуры.