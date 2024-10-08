Москва, 8 октября, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о роли западных стран в украинском конфликте можно считать явкой с повинной, полагает депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Дмитрий Белик («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА Регнум Жозеп Боррель

Ранее Боррель заявил, что конфликт на Украине закончился бы через 15 дней, если бы Запад не помогал Киеву. По словам парламентария, это очередное жонглирование словами направлено на оправдание участия западных стран в конфликте с Россией.

«Вся эта пламенная риторика Борреля не нова и по факту является явкой с повинной, так как он, сам того не осознавая, обрисовал очевидные вещи: конфликт без помощи Запада Украине сошел бы на нет в короткие сроки», — сказал Белик «РИА Новости».

Он добавил, что именно западные страны заинтересованы в том, чтобы боевые действия на Украине продолжались. Оказывая военную помощь Киеву, они способствуют эскалации и подпитывают конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Боррель заявлял, что отказ некоторых стран Евросоюза разрешить украинской армии обстреливать территорию России с помощью западного оружия подрывает доверие к поддержке ЕС.

В августе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позицию Борреля по Украине «дилетантизмом либо безумием». Он также напомнил, что в июне президент Владимир Путин обозначил ряд условий для прекращения огня и начала переговоров, но после атаки ВСУ на Курскую область это стало невозможно.