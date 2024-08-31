Москва, 31 августа, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по Украине о безальтернативности «формулы мира» лидера киевского режима Владимира Зеленского являются «дилетантизмом либо безумием». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Жозеп Боррель

«Я думал, что они хоть имеют образование, что у них есть понимание, как надо проводить политику исходя из реальности. Это тупик. Понятно, что Боррелю сейчас хочется остаться в истории как самый главный русофоб в Европе. Он уходит со своих постов. Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков», — сказал глава МИД России в интервью для документального фильма «Мосты на Восток» на телеканале RT.

Лавров также напомнил, что в июне президент РФ Владимир Путин обозначил ряд условий для прекращения огня и начала переговоров, но с учётом реальности на земле. После атаки ВСУ на Курскую область это стало невозможно. Россия ни с кем не обсуждает свою территорию, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая Боррель, выступая с лекцией в Великобритании, заявил, что киевский режим без помощи Запада капитулирует через две недели. Глава европейской дипломатии согласился, что это приведёт к прекращению конфликта на Украине, но его не устраивает такой исход.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности фактически признался, что не хочет мира на Украине, когда призвал Запад поставлять оружие Киеву, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что «формула мира» на Украине простая, нужно только, чтобы Запад прекратил поставлять Киеву оружие.