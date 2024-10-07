Белгород, 7 октября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по школе в Белгородской области, передаёт Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

В публикации уточняется, что дрон ВСУ атаковал школу в селе Вязовом Краснояружского района. В момент удара детей в здании не было, поскольку ранее их перевели на дистанционное обучение. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

7 октября губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале, что в Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Колотиловка и Романовка ВСУ выпустили 28 боеприпасов. Также было выпущено шесть беспилотников. Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет.

Как передавало ИА Регнум, в течение прошедшей ночи над территорией пяти регионов России силами противовоздушной обороны был уничтожен 21 БПЛА ВСУ.

12 воздушных целей нейтрализовано в небе над Республикой Крым, шесть вражеских беспилотников сбиты в Курской области и ещё по одному — над территорией Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

6 октября при атаке противника на село Козьмодемьяновка Белгородской области дрон влетел в окно жилого дома. Губернатор региона сообщил, что пострадавших среди мирного населения нет, однако один ребёнок получил царапины.

В этот же день Гладков сообщил, что FPV-дрон украинской армии атаковал производственное здание в городе Шебекино. Есть пострадавший: женщина госпитализирована с минно-взрывной травмой. Кроме того, в ногу мирной жительницы попал осколок.