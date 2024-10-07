Москва, 7 октября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Кремль не осведомлён о разработке компьютерной игры, посвящённой спецоперации, заявил 7 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Я ничего не могу сказать. Я просто не обладаю информацией — кто это делает, в чём задумка, поэтому я ничего не могу сказать на этот счёт», — прокомментировал представитель Кремля вопрос о том, осведомлён ли Кремль о разработке компьютерной игры на тему спецоперации.

Ранее «Известия» сообщили, что Минобороны России одобрило создание компьютерной игры про спецоперацию. Отмечается, что сценарий игры основан на событиях, которые проходили в Донбассе. Разрабатывать продукт помогал Герой России Владислав Головин с позывным Струна, уточняется в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям. По словам Пескова, данное поручение направлено на создание в России собственной игровой индустрии.

В июле 2023 года Путин отмечал, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, а также воспитывать в людях общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм». Позднее он отмечал, что важно создавать контент, в том числе видеоигры, в которых Россия была бы представлена с самой привлекательной стороны. В таких играх должно быть заложено уважение к истории и традициям России, к родителям и к самой стране, сказал президент.