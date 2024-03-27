Москва, 27 марта, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Поручения президента Владимира Путина об организации производства игровых приставок, консолей и видеоигр направлены на создание в России собственной игровой индустрии, заявил 27 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Анна Селина/ИЗВЕСТИЯ

Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям.

В беседе с ТАСС Песков утвердительно ответил на вопрос, идёт ли речь о создании в России полноценной и независимой игровой индустрии как альтернативы западной.

«Да. Об этом неоднократно говорилось на совещаниях с участием президента. И, конечно, это касается не только футбольного симулятора», — сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, а также воспитывать в людях общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм». Позднее он отмечал, что важно создавать контент, в том числе видеоигры, в которых Россия была бы представлена с самой привлекательной стороны. В таких играх должно быть заложено уважение к истории и традициям России, к родителям и к самой стране, сказал президент.

В феврале 2024 года бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин попросил главу государства оказать содействие в разработке российского компьютерного футбольного симулятора. Появление аналога игры FIFA дало бы возможность желающим играть за сборную России и команды российской Премьер-лиги, отметил Аршавин.