Москва, 27 марта, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России, сообщила пресс-служба Кремля 27 марта.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава государства подписал ряд поручений по итогам состоявшегося в январе 2024 года совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области. Срок исполнения — до 15 июня.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям», — сказано в тексте поручения.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, а также воспитывать в людях общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм». Позднее он отмечал, что важно создавать контент, в том числе видеоигры, в которых Россия была бы представлена с самой привлекательной стороны. Путин пояснил, что в таких играх должно быть заложено уважение к истории и традициям России, к родителям и к самой стране.

В феврале 2024 года бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин попросил президента оказать содействие в разработке российского компьютерного футбольного симулятора. Появление аналога игры FIFA дало бы возможность желающим играть за национальную сборную России, а также за команды Премьер-лиги, отметил Аршавин.