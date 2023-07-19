Москва, 19 июля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности и не «квасной патриотизм», заявил 19 июля президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Максим Богодвид/РИА Новости

Глава государства, отвечая участнице встречи, которая рассказала об индустрии видеоигр, заявил, что игра — «это не игрушечное дело, это колоссальный бизнес, просто многомиллиардный».

Однако, продолжил российский лидер, самое важное в этой сфере — это не деньги.

«Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя», — отметил Путин.

Президент России добавил, что игра должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова, — «не квасного, а широкого с гуманитарной точки зрения».

Как сообщало ИА Регнум, в ходе заседания президент также заявил, что участниками программ Автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» за пять лет стали более 20 млн человек из более чем 150 стран мира. По его словам, мероприятия в рамках совета направлены на то, чтобы поддержать человека и помочь ему самореализоваться.