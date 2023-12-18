Москва, 18 декабря, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Чрезвычайно важно создавать контент, в том числе видеоигры, в которых Россия была бы представлена с самой привлекательной стороны, заявил 18 декабря президент Владимир Путин.

Александр Гальперин/ РИА Новости

«Есть очень важная составляющая — это контент игр. Ведь миллионы людей сидят в этих играх, и если они играют с таким контентом, где Россию или людей наших, народы России, нашу историю, традиции подают — это делается между прочим — в каком-то неблагообразном виде, это наносит колоссальный ущерб нашей стране», — отметил президент на встрече с победителями и наставниками чемпионата по профессиональному мастерству.

Контент, в котором будет заложено уважение к истории и традициям России, к родителям и к самой стране, создаст мощный фундамент стабильности, подчеркнул Владимир Путин.

Россия входит в топ-5 по числу играющих в видеоигры, отметил также президент.

«Этим увлекается примерно 60% граждан Российской Федерации свыше 18 или 16 лет. Это много, и мы входим в пятёрку стран по количеству играющих в мире», — сказал глава государства.

Он назвал видеоигры очень прибыльным бизнесом. По предварительным оценкам, объём этого рынка только в России оценивается в 177 млрд рублей, так что молодым специалистам «есть чем заниматься», добавил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для продвижения на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, видеоигр отечественных разработчиков.

В июле 2023 года на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент отмечал, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности и не «квасной патриотизм».

Видеоигры — «не игрушечное дело», а колоссальный, многомиллиардный бизнес, но главное не в деньгах, а в том, что игра должна помогать человеку развиваться и помогать найти себя, считает Владимир Путин.