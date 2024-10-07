Москва, 7 октября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 октября выразил поддержку коллективу Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), которая столкнулась с хакерской атакой.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Я хочу выразить поддержку коллективу ВГТРК. Наш государственный информационный холдинг, один из крупнейших, он столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой на свою цифровую инфраструктуру. В эти часы они прикладывают усилия для того, чтобы преодолеть последствия этой хакерской атаки», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что специалисты работают над тем, чтобы выяснить все обстоятельства и организаторов атаки на объект критической инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке в ночь на 7 октября. Специалисты устраняют последствия нападения, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Перед этим СМИ сообщили о перебоях в работе телеканалов «Россия-1», «Россия-24», «Культура», «Карусель», а также радиостанций «Вести FM», «Маяк» и других. Отмечалось, что хакеры нарушили онлайн-вещание и работу внутренних сервисов компании, включая интернет и телефонию. Кроме того, в ходе атаки были удалены с серверов данные, в том числе резервные копии.