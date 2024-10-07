Москва, 7 октября, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Сервисы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) подверглись беспрецедентной хакерской атаке в ночь на 7 октября. Специалисты устраняют последствия нападения, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА Регнум

Злоумышленники пытались прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций холдинга, но не смогли нанести работе медиахолдинга существенный урон, уточнили представители ВГТРК.

«Всё работает в штатном режиме, существенной угрозы нет», — сказали в пресс-службе.

Специалисты работают над устранением последствий кибератаки, добавили в компании.

Ранее СМИ сообщили о перебоях в работе телеканалов «Россия-1», «Россия-24», «Культура», «Карусель», а также радиостанций «Вести FM», «Маяк» и других. В частности, источник «Газеты.Ru» информировал о нарушении онлайн-вещания и работы внутренних сервисов компании, включая интернет и телефонию. Хакеры, отмечал он, удалили с серверов данные, в том числе резервные копии, специалисты компании работают в авральном режиме.