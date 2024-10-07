Париж, 7 октября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Новые планы НАТО в отношении России безумны, Францию пытаются втянуть в постоянный вооружённый конфликт. Об этом заявил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он прокомментировал публикацию немецкой газеты Die Welt о том, что Североатлантический альянс намерен сформировать ещё 49 боеспособных бригад, тем самым увеличив их численность до 131. По словам политика, это «безумие» — в приоритете у нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

«Они хотят втянуть нас в постоянную войну: давайте покинем НАТО ради мира!» — призвал соотечественников Филиппо.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший премьер-министр Литвы и будущий комиссар Европейского союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, вступающий в должность 1 ноября, призвал европейские страны готовиться к возможной конфронтации с Россией.

Российское руководство не раз подчёркивало, что Москва никому не угрожает, хотя и не оставит без внимания действия, потенциально опасные для интересов РФ. Так, президент Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении России на Европу и отмечал, что подобные заявления служат для оправдания гонки вооружений.

Именно Запад объявил Россию прямой угрозой, тогда как у Москвы не было и нет планов по нападению на страны НАТО или на любые другие, заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова.