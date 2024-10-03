Брюссель, 4 октября, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Литвы и будущий комиссар Европейского союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, вступающий в должность 1 ноября, призвал европейские страны готовиться к возможной конфронтации с Россией. Об этом 3 октября сообщило агентство Bloomberg.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press Андрюс Кубилюс

«Кандидат на пост первого в истории Евросоюза комиссара по обороне заявил, что блок должен наращивать свой военный потенциал для возможной конфронтации с Россией», — говорится в материале.

По мнению Кубилюса, конфронтация между Россией и Евросоюзом якобы может начаться через шесть или восемь лет. Опасаясь этого, он обратился к странам блока увеличить нарастить производство в области оборонно-промышленного комплекса и увеличить запасы вооружений.

Как отмечает Bloomberg, переизбранный председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поручила Кубилюсу привлечь инвестиции в европейскую безопасности и объединить раздробленную оборонную промышленность стран ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля депутаты Европейского парламента утвердили кандидатуру фон дер Ляйен на новый пятилетний срок. В своей предвыборной программе она пообещала в течение ближайших пяти лет перестроить ЕС в оборонный союз и создать Европейский оборонный фонд для инвестиций в технологии в морской, наземной, воздушной, космической сферах, а также в кибербезопасность и систему противовоздушной обороны Европы. 17 сентября фон дер Ляйен объявила, что Кубилюс с 1 ноября займёт должность еврокомиссара по обороне и космосу.

По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, глава ЕК пытается спровоцировать вооружённый конфликт и подталкивает к этому страны блока.

Ранее то, что Запад готовится к прямому вооружённому конфликту с Россией, допускал президент Сербии Александр Вучич. При этом он отмечал, что западные страны предпочли бы вступить в конфронтацию с РФ посредством прокси-войны.

Президент России Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении страны на Европу, отметив, что подобные заявления служат лишь оправданием гонки вооружений. Как подчёркивал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Россия не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но готова ответить в случае, если будет зафиксирована попытка посягательства на территориальную целостность РФ.