Вашингтон, 5 октября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Североатлантический альянс намерен создать дополнительно 49 боеспособных бригад, примерно по 5 тыс. военных в каждой, сообщил 5 октября немецкий телеканал Welt со ссылкой на ещё не опубликованные документы НАТО.

ИА Регнум

«Хотя в 2021 году считалось достаточным наличие 82 боевых бригад, в будущем их должно стать 131. Это увеличение на 49 таких крупных подразделений, каждое из которых имеет численность около 5 тыс. военных», — пишет автор издания.

Так, число боевых корпусов должно вырасти с шести до 15, а штаб-квартир дивизий — с 24 до 38.

В планах альянса — увеличить количество сухопутных зенитных подразделений в пять раз, с 293 до 1467. Сюда входят такие системы вооружения, как Patriot, Iris T-SLM, Skyranger, а также средства защиты ближнего боя. Ожидается также увеличение количества вертолетных единиц — с 90 до 104.

Как сообщало ИА Регнум, в июле западные СМИ писали, что НАТО, согласно разрабатываемым обновлённым военным планам, потребуется дополнительно от 35 до 50 бригад. Так, в каждой бригаде должно состоять от 3 до 7 тыс. военнослужащих. Планы альянса связали с якобы угрозой со стороны РФ.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал бредом разговоры о возможном нападении страны на Европу. Глава государства отметил, что подобные заявления служат лишь оправданием гонки вооружений.

У России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны НАТО, заявляла в марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что именно Запад объявил РФ прямой угрозой.