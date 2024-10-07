Курск, 7 октября, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Работу российских военных в Курской области осложняют особенности рельефа и более мощные по сравнению с другими участками фронта средства РЭБ противника, рассказал оператор БПЛА с позывным Метис.

ИА Регнум

По словам бойца, лес в курском приграничье гораздо более плотный, чем в ДНР. В таких условиях вычислить противника очень тяжело, кроме того, российским дронам сильно мешают украинские средства радиоэлектронной борьбы. Они глушат видео, препятствуют управлению аппаратами.

«Даже новые частоты, которые мы раньше не использовали, довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели сложнее», — приводит слова Метиса «РИА Новости».

На курском направлении «чуть пожарче, чем на Авдеевке», уточнил оператор. Он добавил, что российские бойцы находят способы обойти РЭБ противника.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 6 октября, ВСУ потеряли более 20,8 тыс. бойцов и 136 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.