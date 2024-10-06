Курск, 6 октября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. С момента нападения на Курскую область украинская армия потеряла более 20,8 тыс. военнослужащих, сообщили 6 октября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Также за этот период ВСУ лишились 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров и 885 боевых бронемашин. Кроме того, украинские боевики потеряли 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, а также 171 артиллерийское орудие.

ВС России уничтожили на курском направлении 45 станций РЭБ, девять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, три РЛС противовоздушной обороны, 22 единицы инженерной и другой техники, в том числе 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77 и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования 6 августа напали на территорию Курской области. Российские войска не дали им прорваться вглубь региона. В настоящее время ВС РФ вытесняют ВСУ из приграничья. Украинская армия при этом несёт большие потери.

За минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 200 военных и семь единиц техники. Российские военные в течение суток отразили две попытки ВСУ прорваться через границу и четыре контратаки в направлении села Плехово в Суджанском районе.

Ночью российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по опорному пункту и личному составу украинской армии в одном из приграничных районов Курской области. Цели были уничтожены.