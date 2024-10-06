Тель-Авив, Израиль, 6 октября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 6 октября сообщила, что нанесла удар по складам шиитского военизированного движения «Хезболла», расположенным в Бейруте под жилыми домами.

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Отмечается, что израильские ВВС разгромили склады оружия «Хезболлы» в Бейруте. Кроме того, удары были нанесены по другим объектам, принадлежащим шиитскому движению.

«Хезболла» умышленно размещает производство оружия и свои арсеналы под жилыми домами в центре Бейрута, подвергая риску мирное население», — заявила ЦАХАЛ в своём Telegram-канале.

Израильтяне добавили, что приняли меры по снижению риска гибели гражданского населения, оповестив жителей о намерении атаковать район. Израильские военные продолжают реализовывать план по ослаблению «Хезболлы», добавили в ЦАХАЛ.

Как сообщало ИА Регнум, ночью ЦАХАЛ распространила информацию о том, что в сторону Израиля ливанские военные выпустили прядка 30 миномётных снарядов. Также израильские военные сообщили, что нанесли удар по группе вооружённых людей, которые якобы хотели запустить в сторону Израиля противотанковые ракеты.

Комментируя эти события, телеканал Sky News Arabia сообщил, что после атаки ЦАХАЛ загорелся южный пригород Бейрута. Несколько зданий, в том числе жилых, сильно пострадали.

Утром «Хезболла» заявило, что израильская армия пыталась прорваться вглубь территории Ливана, но ей это не удалось. Попытку прорыва ливанцы остановили в районе населённого пункта Блида. ЦАХАЛ понесла потери.