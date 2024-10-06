Шесть бойцов «Хезболлы» погибли при попытке проникнуть на север Израиля
СМИ: шесть бойцов «Хезболлы» погибли при попытке проникнуть на север Израиля
Тель-Авив, Израиль, 6 октября, 2024, 23:37 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть бойцов вооружённой милиции ливанской шиитской организации «Хезболла» погибли при попытке проникнуть на север Израиля, сообщил 6 октября телеканал Al Jadeed со ссылкой на израильские источники.
Отмечается, что группировка предприняла попытку попасть на территорию еврейского государства впервые. По данным журналистов, отряд «Хезболлы» использовал для вылазки подземный туннель в районе кибуца Довив.
Израильские военные обнаружили шиитских бойцов и открыли по ним огонь. Другие подробности операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не приводятся.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября израильские военные объявили о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ утверждают, что их действия направлены на уничтожение объектов «Хезболлы».
5 октября телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник проинформировал, что новый генсек «Хезболлы» Хашем Сафиеддин якобы погиб вместе с помощниками и полевыми командирами движения во время одного из ударов Израиля. Они находились в бункере в южном пригороде ливанской столицы.
7 октября «Хезболла» заявила, что помешала израильским военным прорваться на территорию Ливана. Организация уточнила, что ЦАХАЛ попыталась войти вглубь арабской республики в районе населённого пункта Блида, но была атакована шиитскими бойцами.
«Хезболла» также проинформировала, что 7 октября ударила беспилотными летательными аппаратами по базе технического обслуживания и подготовки Армии обороны Израиля к югу от города Хайфа.