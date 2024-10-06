Тель-Авив, Израиль, 6 октября, 2024, 23:37 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть бойцов вооружённой милиции ливанской шиитской организации «Хезболла» погибли при попытке проникнуть на север Израиля, сообщил 6 октября телеканал Al Jadeed со ссылкой на израильские источники.

ИА Регнум

Отмечается, что группировка предприняла попытку попасть на территорию еврейского государства впервые. По данным журналистов, отряд «Хезболлы» использовал для вылазки подземный туннель в районе кибуца Довив.

Израильские военные обнаружили шиитских бойцов и открыли по ним огонь. Другие подробности операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября израильские военные объявили о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ утверждают, что их действия направлены на уничтожение объектов «Хезболлы».

5 октября телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник проинформировал, что новый генсек «Хезболлы» Хашем Сафиеддин якобы погиб вместе с помощниками и полевыми командирами движения во время одного из ударов Израиля. Они находились в бункере в южном пригороде ливанской столицы.

7 октября «Хезболла» заявила, что помешала израильским военным прорваться на территорию Ливана. Организация уточнила, что ЦАХАЛ попыталась войти вглубь арабской республики в районе населённого пункта Блида, но была атакована шиитскими бойцами.

«Хезболла» также проинформировала, что 7 октября ударила беспилотными летательными аппаратами по базе технического обслуживания и подготовки Армии обороны Израиля к югу от города Хайфа.