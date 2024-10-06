Бейрут, 6 октября, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Шиитское движение «Хезболла» не позволило израильским военным прорваться на территорию Ливана. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба движения.

ИА Регнум

Отмечается, что армия Израиля попыталась войти вглубь Ливана в районе населённого пункта Блида, однако была атакована бойцами «Хезболлы».

«Под артиллерийским обстрелом они были вынуждены отступить», — говорится в сообщении в Telegram-канале движения.

По данным «Хезболлы», в результате этого израильские военные понесли потери. Движение также заявило о ракетном ударе по скоплению живой силы армии Израиля у поселения Эль-Манара на севере еврейского государства.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 октября телеканал Al Mayadeen сообщил, что «Хезболла» сорвала все попытки армии Израиля закрепиться на юге Ливана. Отмечалось, что за сутки шиитское движение провело 23 целенаправленные операции против военных Израиля, нанося удары по их позициям, военной технике и объектам.

Вечером 5 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по штабам и военным объектам «Хезболлы» в районе Бейрута. Израильские военные уточнили, что ночью нанесли авиаудары по складам оружия, командным центрам и другим объектам «Хезболлы» около столицы Ливана.