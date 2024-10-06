Париж, 6 октября, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Блогер и криптокоуч Юлия Вавилова, которую задержали в Париже вместе с основателем Telegram Павлов Дуровым, заявила 6 октября, что была в это время беременна, но после пережитого стресса потеряла ребёнка.

Telegram/julivavilovaa

Женщина сообщила, что полицейские продержали её с охранником Дурова три часа в аэропорту, после чего отпустили, забрав гаджеты. На следующий день они купили новые телефоны и узнали из новостей, что создателю мессенджера грозит 20 лет заключения. Также начали распространять информацию, что Вавилова якобы способствовала аресту создателя Telegram.

«По какой-то причине я почувствовала, что мне нужно сделать тест на беременность <…> Шок на моём лице, когда там было написано «Беременна». Я чувствовала себя беспомощной, неспособной бежать к Павлу с радостной новостью, так как он все ещё был вне досягаемости», — написала она в своём Telegram-канале.

Позже, когда полиция вызвала Вавилову на допрос, врач, у которого она наблюдалась, сообщил, что это опасно для ребёнка из-за стресса, и рекомендовал не идти. Но она не послушалась совета, и в результате на протяжении четырёх часов отвечала на вопросы полицейских. Потом в больнице ей сообщили трагическую новость.

«Врач сказал, что сердце ребёнка больше не бьётся. Трудно описать боль. К тому времени мы уже так привыкли к этой мысли. Это была 10-я неделя», — написала блогер.

Ей сделали операцию, теперь Вавиловой нужно пройти курс лечения.

Дуров 6 октября сообщил, что узнал о беременности Вавиловой во время допроса и обрадовался. Когда его выпустили из полиции, он выяснил, что на его спутницу сильно давили, также она переживала из-за слухов, которые про неё распространяли. О том, что ребёнок погиб, стало известно 4 октября.

«Джулия держалась твёрдо. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности. Она не создана для войны», — заявил он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа и взяли под стражу. Его обвинили в причастности к совершению ряда преступлений, в том числе к терроризму, из-за отказа Telegram сотрудничать с французскими властями. 29 августа его освободили под залог €5 млн.

Дуров рассказал, что его допрашивали в течение четырёх дней. Для него стали неожиданностью претензии из-за того, что кто-то использует мессенджер для совершения преступлений.

Британский таблоид Daily Mail 28 августа опубликовал версию, что Вавилова якобы агент израильской разведки «Моссад» и сопровождала посты в соцсетях геолокациями, чтобы спецслужбы отслеживали передвижения Дурова. Её родственники в беседе с ИА Регнум назвали глупостью эти обвинения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 сентября заявила, что французские власти повели себя отвратительно в отношении Дурова. Они не даже не смогли объяснить правовые основания претензий ни своему населению, ни мировому сообществу.