Париж, 6 сентября, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что французская полиция допрашивала его в течение четырёх дней. Об этом предприниматель написал в своём Telegram-канале 5 сентября.

ИА Регнум Дуров, арест, TON

«В прошлом месяце по прибытии в Париж меня в течение четырёх дней допрашивала полиция», — утверждает Дуров.

Предприниматель отметил, что претензии со стороны французской полиции, заявившей о его личной ответственности за незаконное использование Telegram третьими лицами, стали неожиданностью.

Как передавало ИА Регнум, в четверг Павел Дуров впервые после задержания во Франции в конце прошлого месяца сделал заявление, в котором, в частности, призвал страны, у которых появились претензии к интернет-платформе, подавать судебный иск против самого сервиса, а не преследовать главу платформы.

Также основатель Telegram заявил, что поставил перед собой личную цель добиться решения проблем, позволивших преступникам злоупотреблять платформой.

Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. По информации французского телеканала TF1, перед задержанием предприниматель успел забрать свой багаж и пройти в VIP-зал аэропорта в сопровождении помощницы и телохранителя.

28 августа прокуратура предъявила основателю Telegram обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

По итогам судебного заседания основателя Telegram освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере пяти миллионов евро. По данным Paris Match, предпринимателю запретили покидать страну в течение шести месяцев, а залог, который он обязан внести, разделён на несколько частей. Из этой суммы один миллион евро выплачивается немедленно, а остальные четыре миллиона евро разделены на восемь равных ежемесячных платежей.