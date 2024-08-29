Париж, 29 августа, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Основателя Telegram Павла Дурова обвинили во Франции в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента. Его поместили под судебный надзор, обязав внести залог в 5 млн евро. Об этом 28 августа заявила парижская прокуратура.

TechCrunch Павел Дуров

Кроме того, Дурову запретили покидать Францию. От него также потребовали дважды в неделю отмечаться в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 28 августа Павел Дуров вышел из здания суда в Париже после предъявленных обвинений. Он был в кепке и тёмных очках. Поговорив с мужчиной в строгом костюме, Дуров похлопал его по плечу, а затем в сопровождении нескольких человек сел в чёрный частный автомобиль и уехал.

Абсурдно полагать, будто Дуров мог быть причастен к преступным действиям при использовании его сервиса обмена сообщениями, отметил его адвокат Давид-Оливье Камински. По его словам, Telegram соответствует европейским правилам в области цифровых технологий и модерируется по тем же стандартам, что и другие соцсети.

Павлу Дурову необходимо как можно скорее покинуть Францию, считает председатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Перед этим основателю мессенджера следовало бы дать большое интервью, добавил он.

Задержали Дурова в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа 24 августа. Он якобы прилетел на ужин к президенту Франции Эммануэлю Макрону. С ним были телохранитель и помощница.