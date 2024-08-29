В семье спутницы Дурова назвали глупостью заявления о её связи с разведкой
В семье спутницы Дурова назвали глупостью заявления о её связи с разведкой «Моссад»
Москва, 29 августа, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Британский таблоид Daily Mail сообщил, что спутница основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова могла стать причиной его задержания. Издание пишет, что 24-летняя блогер может являться агентом израильской разведки «Моссад». Родственники девушки опровергли ИА Регнум эту теорию, назвав материал британских СМИ выдумкой.
По данным Daily Mail, Юлия могла якобы специально выставлять фото в своих социальных сетях с геолокацией, чтобы спецслужбам было проще определить местоположение Дурова.
Родственники Вавиловой рассказали ИА Регнум, что девушка с 24 августа не выходит на связь. При этом 27 августа Le Figaro сообщила, что её и телохранителя Дурова отпустили после допроса, изъяв у них всю технику. Родные также отрицают причастность 24-летней Юлии к разведке.
«Это какие-то выдумки. Какой еще агент? Еще что-то глупее могли придумать?» — сообщили ИА Регнум близкие родственники.
Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 28 августа суд в Париже выпустил Дурова под залог в 5 млн евро. Так же женщина, называющая себя матерью детей Дурова, заявила, что трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии лишил основателя Telegram родительских прав на троих детей.