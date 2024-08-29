Москва, 29 августа, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Британский таблоид Daily Mail сообщил, что спутница основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова могла стать причиной его задержания. Издание пишет, что 24-летняя блогер может являться агентом израильской разведки «Моссад». Родственники девушки опровергли ИА Регнум эту теорию, назвав материал британских СМИ выдумкой.

Социальные сети Спутница Павла Дурова Юлия Вавилова

По данным Daily Mail, Юлия могла якобы специально выставлять фото в своих социальных сетях с геолокацией, чтобы спецслужбам было проще определить местоположение Дурова.

Социальные сети Юлия Вавилова

Родственники Вавиловой рассказали ИА Регнум, что девушка с 24 августа не выходит на связь. При этом 27 августа Le Figaro сообщила, что её и телохранителя Дурова отпустили после допроса, изъяв у них всю технику. Родные также отрицают причастность 24-летней Юлии к разведке.

«Это какие-то выдумки. Какой еще агент? Еще что-то глупее могли придумать?» — сообщили ИА Регнум близкие родственники.

Социальные сети Юлия Вавилова

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 28 августа суд в Париже выпустил Дурова под залог в 5 млн евро. Так же женщина, называющая себя матерью детей Дурова, заявила, что трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии лишил основателя Telegram родительских прав на троих детей.