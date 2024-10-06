Женщина получила ранение при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Гладков: женщина получила ранение при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Шебекино, Белгородская область, 6 октября, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Женщина получила ранение в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 6 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Трижды под обстрел Вооружённых сил Украины попал город Шебекино. В результате обстрела ранена женщина», — написал он в Telegram-канале.
Пострадавшую с баротравмой доставили в больницу Белгорода. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
При обстрелах со стороны ВСУ повреждение получило остекление социального объекта. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.
Как сообщало ИА Регнум, 6 октября украинский FPV-дрон атаковал производственное здание в городе Шебекино. В результате пострадала мирная жительница. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги медики доставили пострадавшую в городскую больницу № 2 Белгорода.
Над Белгородской областью 6 октября сбили второй за утро беспилотник ВСУ самолётного типа.
Гладков 6 октября сообщил, что при атаке ВСУ на село Козьмодемьяновка в Белгородской области дрон влетел в окно жилого дома. Среди мирного населения никто не пострадал, однако один ребёнок получил царапины.