Белгород, 6 октября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. При атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на село Козьмодемьяновка Белгородской области дрон влетел в окно жилого дома. Об этом в своём Telegram-канале сообщил 6 октября губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

По его словам, пострадавших среди мирного населения нет, однако один ребёнок получил царапины.

«В результате атаки у ребёнка 13 лет царапины на шее, которые родители обработали самостоятельно, от вызова бригады СМП они отказались», — написал губернатор.

Как передавало ИА Регнум, дежурные средства противовоздушной обороны ВС России в 08:30 мск уничтожили над Белгородской областью беспилотник ВСУ самолётного типа.

Ранее в этот день Гладков сообщил, что FPV-дрон украинской армии атаковал производственное здание в городе Шебекино. Кровля получила повреждение. Есть пострадавший: женщина госпитализирована с минно-взрывной травмой. Кроме того, в ногу мирной жительницы попал осколок.

По словам Гладкова, в селе Муром в Шебекинском районе в результате атаки БПЛА сгорел жилой дом, ещё один жилой дом получил повреждения.