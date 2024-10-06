Шебекино, Белгородская область, 6 октября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. FPV-дрон атаковал производственное здание в городе Шебекино в Белгородской области, мирная жительница получила ранения, сообщил 6 октября губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В результате атаки повреждена кровля здания, — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Также он сообщил, что в селе Муром в результате атак дронов огнём был уничтожен жилой дом, ещё одно здание получило повреждения.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября семь мирных жителей села Новая Таволжанка Белгородской области получили ранения при атаке дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

2 октября в Белгородской области из-за ударов украинских военных погибли четыре мирных жителя, ещё 24 получили ранения. ВСУ в числе прочего атаковали гражданские объекты и автомобили.

Утром 6 октября Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике самолётного типа над территорией Белгородской области. Ещё один дрон был сбит ночью.