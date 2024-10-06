Белгород, 6 октября, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Над Белгородской областью 6 октября сбит второй за утро украинский беспилотник самолётного типа, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Атаку дрона, запущенного ВСУ, российские силы противовоздушной обороны пресекли в 10:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, дежурные средства противовоздушной обороны ВС России в 08:30 мск уничтожили над Белгородской областью беспилотник ВСУ самолётного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что FPV-дрон украинской армии атаковал производственное здание в городе Шебекино. Кровля получила повреждение. Есть пострадавший: женщина госпитализирована с минно-взрывной травмой. Кроме того, в ногу мирной жительницы попал осколок.

По данным Гладкова, в селе Муром в Шебекинском районе в результате атаки БПЛА сгорел жилой дом, ещё один жилой дом получил повреждения.