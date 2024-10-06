Москва, 6 октября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против бойцов ВСУ, которые с особой жестокостью убили троих мирных жителей в Курской области. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Следователи установили, что украинские военные 11 августа расстреляли из автоматов двух женщин и одного мужчину в Суджанском районе области. Против боевиков возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 105 («Убийство») и 205 («Террористический акт»).

Будут установлены и привлечены к ответственности все украинские боевики, виновные в преступлении, подчеркнуло ведомство в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Российские войска остановили их на приграничных территориях. Потери украинской стороны, по данным на 6 октября, превысили 20,8 тыс. военных.

Поступает множество свидетельство того, что боевики ВСУ на территориях, на которые вторглись, устраивают зверства против мирных граждан. По словам жителя села Черкасское Поречное Суджанского района, его племянник не уехал, думая, что его не тронут, украинские военные избили мужчину, а потом повесили в церкви.

В экшен-камере убитого бойца ВСУ нашли видео расстрела мирных жителей Курской области. Оно подтвердило, что украинские военные занимаются разбоями и грабежами.

Российские следователи, по данным на 26 сентября, признали более 8 тыс. человек потерпевшими от агрессии украинских войск на территории Курской области. Боевики ВСУ целенаправленно убивали мирных жителей, в том числе с помощью крупнокалиберных пулемётов и беспилотников.