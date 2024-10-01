Курск, 1 октября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Кадры расстрела мирных жителей Курской области были обнаружены в экшен-камере убитого бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 1 октября сообщил представитель российских силовых структур.

Telegram/Zelenskiy / Official

«На камере запечатлён момент убийства местных жителей. Судя по амуниции и внешнему виду, можно предположить, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами», — отметил силовик.

По его словам, неподалёку российские военные нашли внедорожник, в бардачке которого лежали ювелирные украшения. Не исключено, что они связаны с файлом на камере, подчеркнул представитель силовых структур.

На кадрах, публикуемых «РИА Новости», один украинский боец, стоя в комнате с зашторенными окнами, предлагает кому-то выйти, после чего несколько раз стреляет из автомата. За секунду до этого на видео слышен крик: «Не стреляйте!»

Вспышки от выстрелов показывают, что в дверном проёме в противоположном конце комнаты в инвалидном кресле сидит человек в шортах и футболке, а справа от проёма рядом с диваном на боку без движения лежит ещё один человек.

Как сообщало ИА Регнум 27 сентября, бойцы ВСУ избили и повесили мирного жителя в церкви одного из сёл Курской области. На данный момент ГВСУ СК расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области.

Российские следователи признали более 8 тыс. человек потерпевшими в результате агрессии киевского режима на территории Курской области. Ущерб от действий украинских войск в новых российских регионах и в приграничье превысил 7,5 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.