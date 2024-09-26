Москва, 26 сентября, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Российские следователи признали более 8 тыс. человек потерпевшими в результате агрессии киевского режима на территории Курской области. Об этом сообщает 26 сентября пресс-служба Следственного комитета России.

Михаил Терещенко/ТАСС

Украинские войска, отметили в ведомстве, целенаправленно расстреливали мирных жителей из крупнокалиберных пулемётов, а также применяли для атак FPV-дроны. Эти факты зафиксированы в ходе предварительного следствия.

«В пунктах временного размещения беженцев следователями допрошены и признаны в качестве потерпевших более восьми тысяч человек», — говорится в сообщении.

Указано также, что ущерб от действий украинских войск в новых российских регионах и в приграничье превысил 7,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 25 сентября, ВСУ потеряли более 17 тыс. бойцов и 130 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Ранее в СК отмечали, что число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье.