Курск, 27 сентября, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Бойцы ВСУ зверствовали, издевались над мирным жителем села в Курской области. Мужчину избили, а затем лишили жизни. О бесчинствах укронацистов рассказал военным следователям Следкома РФ родственник убитого.

ИА Регнум Преступления ВСУ, Курская область

Сельчанин жил в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. В ночь на 7 августа ему с семьёй удалось покинуть село.

«Мой племянник остался в своём доме, жалко же всего нажитого… Он подумал, что его не тронут. Они над ним издевались, били, а потом затащили в церковь и повесили», — цитирует мужчину «РИА Новости».

На данный момент ГВСУ СК расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, российские следователи признали более 8 тыс. человек потерпевшими в результате агрессии киевского режима на территории Курской области.

Ущерб от действий украинских войск в новых российских регионах и в приграничье превысил 7,5 млрд рублей.

Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье.

Военкор Евгений Лисицын опубликовал предсмертные записки военных ВСУ, которых ликвидировали в Глушковском районе Курской области. В одной из записок боец написал, что их отправили на смерть.