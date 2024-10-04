Бейрут, 5 октября, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Формирования ливанского шиитского движения «Хезболла» сорвали все попытки подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) закрепиться на юге Ливана. Об этом 4 октября сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление движения.

ИА Регнум Хезболла, армия Израиля

«Бойцы «Хезболлы» пресекли все попытки проникновения на ливанскую территорию», — говорится в сообщении.

Утверждается, в течение суток 4 октября боевики шиитского движения провели 23 целенаправленные операции против ЦАХАЛ. Удары наносились по позициям израильских войск, военной технике и объектам.

В частности, согласно заявлению «Хезболлы», один из ударов был нанесён по основному боевому танку ЦАХАЛ Merkava.

По информации Армии обороны Израиля, в течение суток со стороны Ливана по израильской территории боевиками шиитского движения было выпущено 222 снаряда. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, в течение суток в результате ударов авиации и наземных боевых действий на юге Ливана ликвидированы около 250 боевиков и поражены более 2000 объектов «Хезболлы».

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила о начале проведения ограниченной наземной операции в приграничных районах на юге Ливана с задействованием ВВС и артиллерии. Согласно заявлению, в рамках операции, получившей название «Стрелы севера», предусмотрены локальные и целенаправленные рейды против объектов «Хезболлы».

2 октября «Хезболла» впервые сообщила о боестолкновении с израильскими пехотными подразделениями в районе населённого пункта Одайсе на юге Ливана. Позднее в тот же день движение заявило об уничтожении трёх израильских танков Merkava. Тогда же ЦАХАЛ сообщила о первых потерях с начала наземной операции на юге Ливана и подтвердила гибель восьми израильских военнослужащих. Уточнялось, что шестеро из них — члены элитного подразделения спецназа «Эгоз» израильской армии — погибли в ходе боевых действий в районе одной из деревень на юге Ливана. В результате другого инцидента погибли два военнослужащих, входивших в состав разведывательного подразделения бригады «Голани».