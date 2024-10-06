Тель-Авив, Израиль, 6 октября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к политическим силам на Ближнем Востоке с призывом объединиться в борьбе против Ирана и сформировать альянс, аналогичный НАТО, для противостояния государству.

TASS/EPA Президент Израиля Ицхак Герцог

В интервью Al Arabiya он заявил, что Иран представляет собой реальную угрозу безопасности Ближнего Востока, и его действия дестабилизируют весь регион. Вместе противодействовать Тегерану и его сателлитам Герцог особо призвал народы Ирана и Ливана.

«Если мы сможем противостоять этой угрозе вместе, мы можем рассчитывать на лучшее будущее и на создание структуры, подобной НАТО, которая станет надежным щитом против радикализма», — заявил президент Израиля.

Он не уточнил детали плана противодействия Ирану, отметив лишь, что он находится на рассмотрении. При этом израильский лидер подчеркнул, что Тель-Авив готов к ответным действиям и будет защищать свою безопасность.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них.

Американский журнал The Military Watch Magazine 2 октября заявил, что Иран нанёс удар по израильской авиабазе Неватим и уничтожил около 20 истребителей F-35. ЦАХАЛ заявила, что ущерб от атаки был минимальным.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный обстрел большой ошибкой Ирана. Он пообещал, что Тель-Авив обязательно ответит на эту атаку. При этом глава государства назвал провальным удар Тегерана.

Телеканал Al Jazeera 3 октября сообщил, что Иран через Катар передал США предупреждение, что на любую ответную атаку ЦАХАЛ последует «нетрадиционный ответ», который в том числе будет включать удары по инфраструктуре Израиля. Тегеран подчеркнул, что больше не будет придерживаться «односторонней сдержанности».

Нетаньяху 5 октября вновь заявил, что у Тель-Авива есть обязанность и право принять ответные меры на массированный ракетный удар Ирана в начале месяца. По его словам, ни одна страна в мире не имеет права допускать или игнорировать подобные атаки.