Москва, 6 октября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Заявление министра обороны Чехии Яны Черноховой о том, что героев Второй мировой войны не следует классифицировать по национальности, является «очень странным» и направлено на подрыв исторической памяти о разгроме гитлеровской Германии. Такое мнение выразил 6 октября глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Есть нации, которые внесли в него большой вклад. Есть нации, которые были оккупированы, сильно пострадали от оккупации и пытались сопротивляться. А есть, которые легли под Гитлера… <…> Или же никак не сопротивлялись ему И всех их теперь надо приравнять? Лишить проливавших кровь победителей национальности, чтобы объявить анонимную победу над Гитлером?» — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Отдельно Пушков отметил, что Чернохова намеренно смещает фокус на идеологическую составляющую в ущерб истории, чтобы создать ощущение того, что Чехия также сражалась с Третьим рейхом, а «не производила для него пушки».

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 октября Чернохова заявила, что солдаты, сражавшиеся за освобождение Европы во время Второй мировой войны, не должны классифицироваться современным обществом по национальному признаку или идеологической ориентации.

20 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в последние годы история стала использоваться политиками для достижения их целей в отношении РФ путём искажения фактов.

В мае 2024 года президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир. По словам главы государства, американские военные якобы победили фашизм и создали сильные альянсы. На это в российском МИД заявили, что американские президенты через одного страдают синдромом исторического ревизионизма.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал отказ Байдена упомянуть роль СССР в борьбе с фашизмом с общим трендом на Западе на извращение истории. Спикер Кремля также назвал «чудовищным» лишение народа исторических знаний, потому что это может привести к непониманию опасности возрождения фашизма.