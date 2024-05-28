Москва, 28 мая, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал отказ американского президента Джо Байдена упомянуть роль СССР в борьбе с фашизмом с общим трендом на Западе на извращение истории.

РИА Новости/Макс Альперт

«Сейчас вот к этой исторической безграмотности ещё добавились попытки трансформировать знания об истории, извратить и стереть оттуда всё, что касается роли Советского Союза и советского народа в спасении мира от фашизма», — заявил Песков в беседе с корреспондентом «Известий».

Как указал представитель Кремля, это общее для стран Запада неведение и незнание.

Песков также назвал чудовищным лишение народа исторических знаний, потому что это может привести к непониманию опасности возрождения фашизма.

Выступая 27 мая на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, глава Белого дома заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир. По словам Байдена, американские военные якобы победили фашизм и создали сильные альянсы. На это в российском МИД заявили, что американские президенты через одного страдают синдромом исторического ревизионизма.

Сенатор Алексей Пушков напомнил, что историческая правда состоит в том, что две трети гитлеровских дивизий разбила Красная армия на восточном фронте, а не на западном.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 мая обвинил США в сознательном искажении исторических фактов.