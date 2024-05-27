Вашингтон, 27 мая, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу.

Иван Шилов ИА Регнум

«Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, высадились на пляжах Нормандии, освободили континент и буквально спасли мир», — сказал он, выступая на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти.

По словам Байдена, в разные периоды истории США американские солдаты защитили независимость, победили фашизм, создали сильные альянсы.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году министр обороны США Ллойд Остин во время своего выступления по случаю годовщины высадки союзных сил в Нормандии назвал ветеранов Второй мировой войны спасителями мира, при этом не упомянув СССР в списке стран — победительниц нацизма.

Тогда же официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что победу над фашизмом во Второй мировой войне одержали США «и союзнические силы».

Что бы ни говорили в Вашингтоне, историческая правда состоит в том, что без побед Красной армии высадка союзников на побережье Нормандии 6 июня 1944 года была бы невозможной. Об этом написал российский сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что исторической правдой является то, что две трети гитлеровских дивизий были разбиты Красной армией на восточном фронте, а не на западном.

8 мая 2024 года президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Днём Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии. Глава государства подчеркнул необходимость пресекать попытки искажения общей истории. В День Победы следует воздать дань глубокой благодарности и уважения тем, кто в годы войны мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, приближая Победу, отметил президент. Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закалённые в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надёжной основой для развития отношений между странами и народами.