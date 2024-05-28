Москва, 28 мая, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Некоторые современные американские лидеры продвигают исторический ревизионизм, заявили 27 мая в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма», — написало ведомство в своём Telegram-канале.

Так министерство отреагировало на высказывание главы Белого дома Джо Байдена о том, что во время Второй мировой войны Соединённые Штаты якобы освободили Европу и спасли мир. В МИД РФ указали, что президент США не упомянул о той роли в Победе над фашизмом, которую сыграли СССР и другие страны.

Вместе с тем в российском ведомстве напомнили, что в 2020 году президент России Владимир Путин и предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия встречи на Эльбе. В МИД РФ подчеркнули, что Байден в отличие от своего предшественника не может отдать дань уважения всем борцам с фашизмом.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что победу над фашизмом во Второй мировой войне одержали США и союзнические силы.

В июне 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин во время своего выступления по случаю годовщины высадки союзных сил в Нормандии назвал ветеранов Второй мировой войны спасителями мира. При этом министр не упомянул СССР, перечисляя страны — победительницы нацизма.

В ответ на слова Остин член Совета Федерации Алексей Пушков написал, что высадка союзников на побережье Нормандии была бы невозможной без побед Красной армии. Сенатор отметил, что в этом состоит историческая правда.