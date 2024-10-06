В Чехии призвали не делить по национальности героев Второй мировой войны
МО Чехии: нельзя классифицировать по национальности героев Второй мировой войны
Прага, 6 октября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Министр обороны Чехии Яна Чернохова 6 октября призвала не классифицировать по национальности героев Второй мировой войны.
«Солдаты, сражавшиеся за освобождение Европы во время Второй мировой войны, не должны классифицироваться современным обществом по национальному признаку или идеологической ориентации», — процитировало её агентство ČTK.
По её словам, военных из стран антигитлеровской коалиции объединяли храбрость и стремление к свободе. Для современного общества счастьем является возможность жить в эпоху, когда славную историю народа не нужно скрывать «искривлённым идеологическим налётом».
Речь главы чешского оборонного ведомства была приурочена к 80-й годовщине Восточно-Карпатской операции, положившей начало освобождению Чехословакии. Эта страна стала одной из первых жертв гитлеровской агрессии и к 1939 года фактически была уничтожена. 6 октября 1944 года советские войска прорвали немецкую оборону и овладели Дукельским (Дуклинским) перевалом.
Как отметили в МИД России, чехословацкий генерал Людвик Свобода заявлял, что советские солдаты сражались за Чехословакию так же, как за Москву, Сталинград и другие города и сёла. Он утверждал, что народ никогда не забудет бескорыстной помощи освободителей.
Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в последние годы история стала использоваться политиками для достижения целей в отношении РФ путём искажения фактов.
В мае 2024 года президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир. По словам главы государства, американские военные якобы победили фашизм и создали сильные альянсы. На это в российском МИД заявили, что американские президенты через одного страдают синдромом исторического ревизионизма.
Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал отказ Байдена упомянуть роль СССР в борьбе с фашизмом с общим трендом на Западе на извращение истории. Спикер Кремля также назвал чудовищным лишение народа исторических знаний, потому что это может привести к непониманию опасности возрождения фашизма.