Прага, 6 октября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Министр обороны Чехии Яна Чернохова 6 октября призвала не классифицировать по национальности героев Второй мировой войны.

Марк Редькин/ТАСС

«Солдаты, сражавшиеся за освобождение Европы во время Второй мировой войны, не должны классифицироваться современным обществом по национальному признаку или идеологической ориентации», — процитировало её агентство ČTK.

По её словам, военных из стран антигитлеровской коалиции объединяли храбрость и стремление к свободе. Для современного общества счастьем является возможность жить в эпоху, когда славную историю народа не нужно скрывать «искривлённым идеологическим налётом».

Речь главы чешского оборонного ведомства была приурочена к 80-й годовщине Восточно-Карпатской операции, положившей начало освобождению Чехословакии. Эта страна стала одной из первых жертв гитлеровской агрессии и к 1939 года фактически была уничтожена. 6 октября 1944 года советские войска прорвали немецкую оборону и овладели Дукельским (Дуклинским) перевалом.

Как отметили в МИД России, чехословацкий генерал Людвик Свобода заявлял, что советские солдаты сражались за Чехословакию так же, как за Москву, Сталинград и другие города и сёла. Он утверждал, что народ никогда не забудет бескорыстной помощи освободителей.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в последние годы история стала использоваться политиками для достижения целей в отношении РФ путём искажения фактов.

В мае 2024 года президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир. По словам главы государства, американские военные якобы победили фашизм и создали сильные альянсы. На это в российском МИД заявили, что американские президенты через одного страдают синдромом исторического ревизионизма.

Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал отказ Байдена упомянуть роль СССР в борьбе с фашизмом с общим трендом на Западе на извращение истории. Спикер Кремля также назвал чудовищным лишение народа исторических знаний, потому что это может привести к непониманию опасности возрождения фашизма.