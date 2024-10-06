Москва, 6 октября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили беспилотник украинских формирований в небе над Курской областью. Об этом 6 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

Отмечается, что российские военные в 13:10 мск успешно пересекли очередную попытку Киева произвести террористическую атаку дроном самолётного типа по территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 октября над территорией Белгородской области сбили второй за утро дрон самолётного типа украинских боевиков. Первый беспилотник ВСУ в небе над регионом уничтожили в 08:30 мск.

В ночь на 6 октября силы ПВО Вооружённых сил России уничтожили четыре украинских дрона. Два из них сбили над Курской областью, и ещё по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей.