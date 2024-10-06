Брянск, 6 октября, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Утром 6 октября российские силы противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области, а затем ещё один дрон — в Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Над Брянской областью БПЛА самолётного типа украинской армии был сбит в 06:35 мск. Второй дрон уничтожен в 08:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, утром глава Брянской области Александр Богомаз проинформировал о сбитом дроне ВСУ над регионом. Пострадавших в результате нет, на месте падения обломков работают специалисты, уточнил губернатор.

За ночь над территорией России дежурные средства ПВО сбили четыре дрона: один в Воронежской области, один — в Белгородской и два — в Курской.