Воронеж, 6 октября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили четыре украинских беспилотникам самолётного типа, сообщили 6 октября в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские силы ПВО сбили над регионом украинский БПЛА. Никто в результате не пострадал.

Накануне, 5 октября, в районе 21:20 мск один дрон ВСУ был сбит в Белгородской области.