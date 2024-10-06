Вашингтон, 6 октября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Дональд Трамп во время пребывания на посту президента США в 2017 году интересовался мнением главы российского государства Владимира Путина насчёт возможных поставок Вашингтоном оружия Киеву. Об этом 6 октября сообщила газета The New York Times.

Global Look Press/Steffen Kugler/dpa Дональд Трамп и Владимир Путин в 2017 году

По информации издания, во время встречи с Путиным 7 июля 2017 года в Гамбурге Трамп упомянул, что его администрация рассматривает возможность поставить Украине оружие, и спросил российского коллегу, что он думает на этот счёт. Путин, как утверждается, заявил, что это решение было бы ошибкой.

Как передавало ИА Регнум, в августе бывший посол США в России Джон Салливан выразил мнение, что Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах в ноябре продолжит поставки вооружений киевскому режиму, поскольку не намерен уступать в конфликте на Украине.

По словам бывшего госсекретаря США Майка Помпео, Трамп при возвращении в Белый дом может создать программу ленд-лиза для Украины в размере $500 млрд, что позволит киевскому режиму занять столько денежных средств, сколько ему будет нужно на приобретение американского оружия.

При этом сам Трамп предпочитает избегать прямых ответов на вопрос относительно продолжения военной поддержки Украины. В ходе предвыборных мероприятий политик-республиканец часто затрагивает тему обороноспособности США, обвиняя демократическую администрацию в расточительстве. Так, на митинге в Северной Каролине 22 августа Трамп заявил, что США испытывают дефицит вооружений из-за поставок Украине и другим странам.