Штат Северная Каролина, США, 22 августа, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки испытывают дефицит вооружений, американские оружейные склады опустели из-за поставок Украине и другим странам. Об этом 21 августа заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Северной Каролине.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

«Наши склады были переполнены. Я перестроил нашу армию… Теперь же у нас нет боеприпасов. Мы отдали всё Украине, другим странам. Мы отдали им всё. Наши склады пусты», — указал он.

Таким образом Трамп подкрепил свой тезис о том, что Соединённым Штатам необходимо сократить расходы на военную помощь странам НАТО. По его мнению, страны альянса должны самостоятельно обеспечивать собственную безопасность.

Кроме того, в ходе своей речи политик-республиканец раскритиковал проходящий в Чикаго, штат Иллинойс, Национальный съезд Демократической партии, на котором, по его словам, спикеры не уделяют должного внимания внутренним проблемам страны, таким как экономика, преступность и нелегальная миграция, предпочитая обсуждать Трампа в негативном контексте.

Как передавало ИА Регнум, ранее сторонник Дональда Трампа и кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Вашингтон не обязан обеспечивать безопасность стран Европы. По его словам, в случае победы Трампа на предстоящих выборах Соединённые Штаты намерены добиться от европейских стран самодостаточности в военной сфере.

По данным американского издания The National Interest, страны Европейского союза привыкли в тому, что США берут на себя все расходы по НАТО, и опасаются, что это изменится в случае победы Трампа на выборах.