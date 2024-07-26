Вашингтон, 26 июля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. В случае своей победы на выборах кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может создать программу ленд-лиза для Украины. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ).

TASS /AP Photo/Alex Brandon Дональд Трамп

Он отметил, что это позволит Украине занять столько денежных средств, сколько ей будет нужно на приобретение американского оружия, а также использовать его по своему усмотрению, при этом не обременять новыми счетами американских налогоплательщиков. По мнению Помпео, для США это возможность нарастить темпы оборонной промышленности.

«Вот как может выглядеть успешный план по Украине: <…> создать программу ленд-лиза для Украины в размере $500 млрд», ― отметил бывший госсекретарь.

Также этот план предусматривает введение реальных санкций против России, усиление американской оборонной промышленности и возрождение НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью Помпео, заявил, что Трамп является представителем политической элиты США, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии. Он напомним, что при бывшем главе Белого дома американцы начали санкционную гонку и за время его пребывания у власти ввели огромное количество санкций против России. Трамп мало чем отличается от всех остальных, указал пресс-секретарь российского лидера.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько 22 июля заявил ИА Регнум, что в случае победы на выборах президента США Трампа Украина рискует оказаться на периферии американской внешней политики. Эксперт уточнил, что при таком варианте развития событий помощь Киеву будет оказываться по остаточному принципу, что может обернуться крахом фронта и государства.

В начале июля Пентагон и Госдеп США заявили, что Вашингтон решил выделить Киеву новый пакет помощи в размере $225 млн. Эта поставка предусматривает передачу ВСУ батареи противовоздушной обороны Patriot и снарядов для зенитной системы NASAMS.