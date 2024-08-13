Вашингтон, 13 августа, 2024, 06:00 — ИА Регнум. В случае своей победы на выборах кандидат в президенты США Дональд Трамп не планирует уступить в конфликте на Украине, поскольку не любит проигрывать. Об этом 12 августа заявил бывший посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу CNN.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Дональд Трамп

«Если Трампа будут воспринимать как человека, который потерял Украину, это не будет хорошо для него», — конкретизировал дипломат.

По мнению Салливана, при победе на выборах Трамп продолжит поставки оружия Украине. После голосования вне зависимости от политических предпочтений для новой администрации Белого дома останется в приоритете военный конфликт на Украине и не важно, кто возглавит США, подытожил экс-посол.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп в рамках интервью американскому миллиардеру Илону Маску заявил, что в случае своей победы на предстоящих выборах, сможет вновь «поладить» с российским коллегой Владимиром Путиным. Контакт с президентом РФ имел бы «крайне позитивное значение», отметил Трамп.

Американский лидер Джо Байден считает поражение своего предшественника, республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах самым главным для США. 81-летний глава государства указал, что видит себя президентом переходного периода.