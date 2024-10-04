Белгород, 4 октября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Семь мирных жителей села Новая Таволжанка Белгородской области получили ранения при атаке дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Одну женщину с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу, вторую — с осколочным ранением ноги бригада скорой везёт в городскую больницу», — написал он в Telegram-канале.

По его информации, другим троим пострадавшим медики оказали помощь на месте, после чего они отказались от госпитализации. Ещё два человека обратились в Шебекинскую центральную районную больницу самостоятельно. После предоставления медицинской помощи они продолжат лечение амбулаторно.

«Кроме того, в результате атак двух дронов-камикадзе произошло возгорание трёх автомобилей. В результате ещё двух атак БПЛА повреждены хозпостройка, легковой и грузовой автомобили», — добавил Гладков.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях украинской атаки уточняется.

Как передавало ИА Регнум, в течение 2 октября в Белгородской области из-за ударов украинских боевиков погибли четыре мирных жителя, а также 24 получили ранения. ВСУ в числе прочего атаковали гражданские объекты и автомобили.

В ночь на 30 сентября украинские войска обстреляли посёлок Октябрьский в Белгородской области. От удара боец самообороны получил смертельные ранения, также пострадал один мирный житель.